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Общество

Псковская команда «Хоть Отбавляй!» завоевала награды на чемпионате СЗФО по брейкингу

Псковская хип-хоп команда «Хоть Отбавляй!» завоевала награды на чемпионате Северо-Западного федерального округа по брейкингу, который прошёл в Архангельске. Об этом сообщается на странице команды в Instagram.

Представители «Хоть Отбавляй!» отличились в различных номинациях. Первое место среди участников 11-13 лет (1 х 1, юноши) занял Данила Комендант. Четвёртой в номинации «11-13 лет, 1 х 1, девушки» стала Екатерина Ларионова. Также первые места завоевали Никита Костин (14-15 лет, 1 х 1, юноши), Мария Костина (14-15 лет, 1 х 1, девушки). В соревнованиях участников 14-15 лет в командном батле 3 х 3 победу одержали Максим Степанов, Никита и Мария Костины. Третье место в номинации «16-18 лет, 1 х 1, девушки» досталось Софии Громовой. Золото привезёт в Псков Кристина Кочнева (номинация «19 лет и старше, 1 х 1, женщины»).

Первое место в командном батле 3 х 3 в той же категории участников заняли псковичи Кирилл Кочнев, Михаил Овчинников и Вадим Владыка из Мурманска.

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