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Общество

Названа главная ошибка при лечении COVID-19 дома

Непонимание тактики лечения коронавируса в домашних условиях может привести к осложнениям. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале.

По его словам, основной акцент на том, что коронавирус требует лишь вспомогательных средств при лечении. «Однако люди помнят об этом только до момента, пока сами не сталкиваются с заболеванием. А столкнувшись, требуют срочного назначения лекарств», – пояснил Александр Мясников.

Врач предостерёг от приёма гормональных препаратов и антибиотиков. «Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжёлую вирусную пневмонию. Побочные явления могут быть даже фатальны. Мы ведь не проводим при вросшем ногте ампутацию ноги», – заявил специалист.

Он подчеркнул, что при лечении коронавируса дома нужны покой, лёгкое, но калорийное питание, обильное питьё, жаропонижающие и терпение. Из других средств возможны витамины, микроэлементы (цинк), интерфероны (интерферон гамма) в каплях в нос. «От тяжёлого течения COVID людей из группы риска убережёт своевременная вакцинация», – заметил врач.

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