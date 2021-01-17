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Общество

Великие Луки отмечают 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Сегодня, 17 января, Великие Луки отмечают 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. 

В честь памятной даты юнармейцы заступили в почётный караул у Вечного огня и памятника на могиле Героя Советского Союза Александра Матросова. Участники церемонии почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы.

«Превращённый в пустырь и практически стёртый с лица земли, он был заново отстроен и восстановлен силами жителей, став ещё более красивым и великим. — подчеркнул губернатор Михаил Ведерников в приветственнном адресе. — Память о защитниках и героях Великих Лук навечно вписана в историю города, сохранена потомками в названиях улиц и площадей, в памятниках и мемориалах».

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