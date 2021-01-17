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Общество

До -20 градусов обещают синоптики в Псковской области 18 января

18 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах будет гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -14 до -9 градусов, при прояснениях – до -19. Днём ожидается от -20 до -15 градусов.

Будет дуть ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

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