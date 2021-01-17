Псковские врачи объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19

15:55, 17 января 2021, ПАИ

Псковские специалисты рассказали, когда можно делать прививки от коронавируса тем, кто уже перенёс заболевание. Ответы на вопросы жителей Псковской области размещены в Instagram-аккаунте Псковской областной инфекционной больницы.

«Можно ли делать прививку от ковида, если болела в конце декабря и есть антитела?» - поинтересовалась одна из бывших пациенток.

Специалисты инфекционной больницы ответили, что в таком случае на вакцинацию можно прийти не раньше, чем через 6 месяцев после выздоровления.