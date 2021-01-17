Более 10 тысяч жителей Пскова заболели коронавирусом с начала пандемии

16:06, 17 января 2021, ПАИ

Более 10 тысяч жителей Пскова заболели коронавирусом с начала пандемии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Пскове заболевание выявлено у 10025 пациентов, в Великих Луках – у 5144. На третьем месте по количеству заразившихся коронавирусом Псковский район – 2308 заболевших.

В Невельском районе зарегистрировано 1124 случаев COVID-19, в Островском – 1296, в Порховском – 891, в Опочецком – 728, в Великолукском – 671, в Новосокольническом – 622, в Печорском – 547, в Дедовичском – 439, в Плюсском – 358, в Себежском – 337, в Палкинском – 311, в Гдовском – 298, в Новоржевском – 274, в Дновском — 267, в Стругокрасненском – 251, в Куньинском – 228, в Бежаницком — 223, в Пустошкинском – 214, в Пушкиногорском — 203, в Локнянском — 185, в Пыталовском – 182, в Красногородском – 161, в Усвятском – 115.

С 30 декабря по настоящее время коронавирус зафиксирован у 20 иногородних жителей, приехавших в Псковскую область.

С начала пандемии в области зарегистрированы 27 422 подтверждённых случая заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни 111 человек. Вылечились от COVID-19 14 829 пациентов.