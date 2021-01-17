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ДТП с пострадавшими произошло в Псковском районе

17 января в Псковском районе в деревне Криушино произошло ДТП с пострадавшими, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Водитель «Нивы» не справился с управлением на повороте, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В машине ехала супружеская пара. Женщина получила серьёзные травмы, ей оказывают помощь сотрудники скорой помощи. Её муж в данный момент проходит медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Первую помощь пострадавшим оказал командир отдельной роты ДПС по городу Пскову Алексей Андреев. Он проезжал мимо в нерабочее время и, заметив аварию, не остался в стороне. До прибытия экстренных служб Алексей Андреев помогал попавшим в ДТП супругам, после чего передал их бригаде скорой помощи.

Сейчас он по-прежнему находится на месте и оказывает помощь сотрудникам ДПС.

На месте также работают сотрудники аварийно-спасательной службы Псковской области, они обесточили автомобиль.

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