ДТП с пострадавшими произошло в Псковском районе
17 января в Псковском районе в деревне Криушино произошло ДТП с пострадавшими, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Водитель «Нивы» не справился с управлением на повороте, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В машине ехала супружеская пара. Женщина получила серьёзные травмы, ей оказывают помощь сотрудники скорой помощи. Её муж в данный момент проходит медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Первую помощь пострадавшим оказал командир отдельной роты ДПС по городу Пскову Алексей Андреев. Он проезжал мимо в нерабочее время и, заметив аварию, не остался в стороне. До прибытия экстренных служб Алексей Андреев помогал попавшим в ДТП супругам, после чего передал их бригаде скорой помощи.
Сейчас он по-прежнему находится на месте и оказывает помощь сотрудникам ДПС.
На месте также работают сотрудники аварийно-спасательной службы Псковской области, они обесточили автомобиль.