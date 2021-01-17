0
20:16
Житель деревни Палкино избил собаку и повредил новогоднюю ель на площади
19:05
Великолукский фотограф Евгений Николаенков подарил землякам Свято-Вознесенский собор в солнечных бликах
18:20
Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на январские спектакли
17:53
Псковская команда «Хоть отбавляй!» планирует войти в состав олимпийской сборной России
15:55
Псковские врачи объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19
15:27
Аномальные холода прогнозируют в Псковской области
14:05
Губернатор поздравил великолучан с 78-й годовщиной освобождения города
Еще новости
Общество

Псковская команда «Хоть отбавляй!» планирует войти в состав олимпийской сборной России

Фото Михаила Овчинникова

Псковская команда «Хоть отбавляй!» планирует войти в состав олимпийской сборной России в 2024 году, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

16 января ребята завоевали призовые места во всех номинациях чемпионата СЗФО по брейкингу в Архангельске. По словам руководителя хип-хоп-центра «Хоть отбавляй!» Кирилла Кочнева, они усердно готовились, поэтому результаты не стали для них сюрпризом, хотя конкуренция, особенно в старшей возрастной группе, была очень серьёзная.

Следующие цели, которые ставят перед собой псковские танцоры, – это призовые места на чемпионате России, а в дальнейшем – вхождение в состав олимпийской сборной России в 2024 году.

На чемпионате СЗФО по брейкингу в Архангельске первые места в различных дисциплинах и возрастных категориях получили Данила Комендант, Никита Костин, Мария Костина, Максим Степанов, Кристина Кочнева, Кирилл Кочнев, Михаил Овчинников. Софья Громова и Екатерина Ларионова завоевали 3-е и 4-е места соответственно.

Чемпионат проходил впервые. В нём приняло участие более 50 команд из разных городов Северо-Запада России. Псковичи получили множество различных призов и вошли в состав сборной СЗФО, которая примет участие в чемпионате России по брейкингу.

Напомним, что брейкинг с 2017 года считается олимпийским видом спорта и Российский олимпийский комитет планирует формирование и направление национальной сборной по брейкингу на Олимпийские игры 2024 года.

Также Кирилл Кочнев отметил, что, несмотря на пандемию, хип-хоп-центр «Хоть отбавляй!» продолжит развиваться в этом году. Сейчас в нём занимается около 400 человек от 3 до 40 лет, открыто восемь филиалов в районах Псковской области. Работа филиалов временно приостановлена из-за ограничительных мер, связанных с борьбой с коронавирусом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы уборкой снега и льда на улицах Пскова
Проголосовать >>>

Житель деревни Палкино избил собаку и повредил новогоднюю ель на площади
17 января 2021
Житель деревни Палкино избил собаку и повредил новогоднюю ель на площади
Великолукский фотограф Евгений Николаенков подарил землякам Свято-Вознесенский собор в солнечных бликах
17 января 2021
Великолукский фотограф Евгений Николаенков подарил землякам Свято-Вознесенский собор в солнечных бликах
Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на январские спектакли
17 января 2021
Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на январские спектакли
Псковская команда «Хоть отбавляй!» планирует войти в состав олимпийской сборной России
17 января 2021
Псковская команда «Хоть отбавляй!» планирует войти в состав олимпийской сборной России
Псковские врачи объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19
17 января 2021
Псковские врачи объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19
Аномальные холода прогнозируют в Псковской области
17 января 2021
Аномальные холода прогнозируют в Псковской области
Губернатор поздравил великолучан с 78-й годовщиной освобождения города
17 января 2021
Губернатор поздравил великолучан с 78-й годовщиной освобождения города
Великие Луки отмечают 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков
17 января 2021
Великие Луки отмечают 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Идет загрузка...