Псковская команда «Хоть отбавляй!» планирует войти в состав олимпийской сборной России

17:53, 17 января 2021, ПАИ

Псковская команда «Хоть отбавляй!» планирует войти в состав олимпийской сборной России в 2024 году, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

16 января ребята завоевали призовые места во всех номинациях чемпионата СЗФО по брейкингу в Архангельске. По словам руководителя хип-хоп-центра «Хоть отбавляй!» Кирилла Кочнева, они усердно готовились, поэтому результаты не стали для них сюрпризом, хотя конкуренция, особенно в старшей возрастной группе, была очень серьёзная.

Следующие цели, которые ставят перед собой псковские танцоры, – это призовые места на чемпионате России, а в дальнейшем – вхождение в состав олимпийской сборной России в 2024 году.

На чемпионате СЗФО по брейкингу в Архангельске первые места в различных дисциплинах и возрастных категориях получили Данила Комендант, Никита Костин, Мария Костина, Максим Степанов, Кристина Кочнева, Кирилл Кочнев, Михаил Овчинников. Софья Громова и Екатерина Ларионова завоевали 3-е и 4-е места соответственно.

Чемпионат проходил впервые. В нём приняло участие более 50 команд из разных городов Северо-Запада России. Псковичи получили множество различных призов и вошли в состав сборной СЗФО, которая примет участие в чемпионате России по брейкингу.

Напомним, что брейкинг с 2017 года считается олимпийским видом спорта и Российский олимпийский комитет планирует формирование и направление национальной сборной по брейкингу на Олимпийские игры 2024 года.

Также Кирилл Кочнев отметил, что, несмотря на пандемию, хип-хоп-центр «Хоть отбавляй!» продолжит развиваться в этом году. Сейчас в нём занимается около 400 человек от 3 до 40 лет, открыто восемь филиалов в районах Псковской области. Работа филиалов временно приостановлена из-за ограничительных мер, связанных с борьбой с коронавирусом.