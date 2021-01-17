Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на январские спектакли

18:20, 17 января 2021, ПАИ

Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на январские спектакли, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения. Цены остались прежними, есть одиночные зрительские места. Уже 19 января псковичей ждут на показе комедии «Очень громкая премьера».

«Обратите, пожалуйста, внимание на временные изменения порядка продажи билетов. В связи с пандемией коронавируса мы обязаны соблюдать социальную дистанцию в зале и не можем допустить, чтобы два незнакомых человека оказались на соседних местах. Поэтому мы ввели сдвоенные билеты для тех, кто идёт в театр парой. Стоимость таких билетов равна стоимости двух соседних зрительских мест, но вы покупаете не два билета, а один сдвоенный. И пожалуйста, не забывайте, что в театре обязательно ношение санитарных масок», – пишут сотрудники театра.

В январскую афишу театра вошло шесть спектаклей, каждый будет играться два дня подряд. Касса театра работает каждый день с 11:30 до 19:30. Телефон: (8 8112) 72-80-22.