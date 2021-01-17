Николай Козловский прокомментировал январские отключения света в Великих Луках

18:45, 17 января 2021, ПАИ

Николай Козловский в еженедельном видеообращении прокомментировал январские отключения света в Великих Луках, рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Великолукская правда. Новости».

«К счастью, в Великих Луках последствия ледяного дождя были минимальны. Внеплановое отключение электроэнергии произошло только 2 января в тринадцати многоквартирных жилых домах и тридцати трёх частных в районе улиц Мурманской и Печорской. Энергетики сработали оперативно. На ремонтные работы им потребовалось меньше часа, и свет вернулся в дома великолучан. Также хочу добавить, что наши специалисты участвовали в ликвидации последствий ледяного дождя в соседних районах», – рассказал Николай Козловский.

Глава муниципалитета также отметил, что бригады «Спецавтохозяйства» обрабатывают каждое обращение граждан, но порой подсыпка тротуаров и улиц действительно занимает у коммунальщиков гораздо больше времени, чем нужно. И критика со стороны горожан в этом случае обоснованна.