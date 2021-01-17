0
22:16
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов региональной «Елки желаний» за волшебство
22:03
Вышел первый печатный каталог работ псковских иконописцев
20:57
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
19:05
Великолукский фотограф Евгений Николаенков подарил землякам Свято-Вознесенский собор в солнечных бликах
18:20
Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на январские спектакли
21:41
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
21:17
Псковский драмтеатр поздравляет с днём рождения актрису Валентину Банакову
Еще новости
Культура

Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: РБК

 

Сегодня, 17 января, в Большом зале Центрального дома кинематографистов все желающие попрощались с режиссёром, сценаристом и родоначальником программы «Ералаш» Борисом Грачевским, передаёт РБК.

Режиссёра похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни в Москве, заразившись коронавирусом. О заражении Грачевского стало известно 21 декабря, через неделю его госпитализировали в больницу № 52. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти режиссёра не удалось.


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы уборкой снега и льда на улицах Пскова
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поблагодарил организаторов региональной «Елки желаний» за волшебство
17 января 2021
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов региональной «Елки желаний» за волшебство
Вышел первый печатный каталог работ псковских иконописцев
17 января 2021
Вышел первый печатный каталог работ псковских иконописцев
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
17 января 2021
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Великолукский фотограф Евгений Николаенков подарил землякам Свято-Вознесенский собор в солнечных бликах
17 января 2021
Великолукский фотограф Евгений Николаенков подарил землякам Свято-Вознесенский собор в солнечных бликах
Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на январские спектакли
17 января 2021
Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на январские спектакли
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
16 января 2021
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
Псковский драмтеатр поздравляет с днём рождения актрису Валентину Банакову
16 января 2021
Псковский драмтеатр поздравляет с днём рождения актрису Валентину Банакову
Губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Ивановой
16 января 2021
Губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Ивановой

Идет загрузка...