Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Фото: РБК
Сегодня, 17 января, в Большом зале Центрального дома кинематографистов все желающие попрощались с режиссёром, сценаристом и родоначальником программы «Ералаш» Борисом Грачевским, передаёт РБК.
Режиссёра похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни в Москве, заразившись коронавирусом. О заражении Грачевского стало известно 21 декабря, через неделю его госпитализировали в больницу № 52. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти режиссёра не удалось.