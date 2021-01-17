Глава Великолукского района Алексей Кузьмин подвёл итоги уходящей рабочей недели
Глава Великолукского района Алексей Кузьмин подвёл итоги уходящей рабочей недели, сообщает редакция газеты «Наш путь».
Он отметил, что за первые пять дней нового рабочего года в администрации
обсуждались вопросы освоения федеральных средств на ремонт памятников и братских воинских захоронений. Прорабатывались вопросы развития социальной сферы, строительства станции химводоочистки в посёлке Дорожный, а также вопросы строительства Дома культуры и ремонта детского сада «Ленок» в деревне Шелково.
«Я встречался с энергетиками – обсуждали частые перебои подачи электроэнергии, отключения света в деревнях. Конечно, погодные условия сейчас сложные, но это не значит, что люди должны страдать. Такое недопустимо. Встретился с нашими жителями во время личного приёма граждан. Вопросов много, много просьб и пожеланий. Каждый вопрос, каждая просьба и пожелание взяты на карандаш, будем работать.В завершение хочу пожелать всем успешного начала новой рабочей недели и попросить каждого жителя Великолукского района беречь себя и своих близких», – пишет газета со ссылкой на Алексея Кузьмина.