Глава Великолукского района Алексей Кузьмин подвёл итоги уходящей рабочей недели

21:26, 17 января 2021, ПАИ

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин подвёл итоги уходящей рабочей недели, сообщает редакция газеты «Наш путь».

Он отметил, что за первые пять дней нового рабочего года в администрации

обсуждались вопросы освоения федеральных средств на ремонт памятников и братских воинских захоронений. Прорабатывались вопросы развития социальной сферы, строительства станции химводоочистки в посёлке Дорожный, а также вопросы строительства Дома культуры и ремонта детского сада «Ленок» в деревне Шелково.

«Я встречался с энергетиками – обсуждали частые перебои подачи электроэнергии, отключения света в деревнях. Конечно, погодные условия сейчас сложные, но это не значит, что люди должны страдать. Такое недопустимо. Встретился с нашими жителями во время личного приёма граждан. Вопросов много, много просьб и пожеланий. Каждый вопрос, каждая просьба и пожелание взяты на карандаш, будем работать.В завершение хочу пожелать всем успешного начала новой рабочей недели и попросить каждого жителя Великолукского района беречь себя и своих близких», – пишет газета со ссылкой на Алексея Кузьмина.

