Вакцина Чумакова поступит в гражданский оборот уже в марте

22:52, 17 января 2021, ПАИ

Вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, может поступить в гражданский оборот в марте этого года, передает ТАСС. Журналисты агентства ссылаются на заместителя гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константина Чернова

«Нашу вакцину нужно ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта. В геноме коронавируса уже было обнаружено более 50 различных белков. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита, она будет более комплексная», - отметил эксперт.