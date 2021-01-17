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Общество

Вышел первый печатный каталог работ псковских иконописцев

В печать вышел первый каталог работ псковских иконописцев, сообщается в Instagram-аккаунте Псковского музея-заповедника. Он был составлен при содействии музейных сотрудников – Галицкой Ирины Акиндиновны, старшего научного сотрудника отдела фондов Псковского музея-заповедника, хранителя, искусствоведа, и Дубровской Марии Александровны, старшего научного сотрудника художественного отдела, искусствоведа, куратора выставки «Собор церковного искусства». Она же выступила в качестве дизайнера макета каталога.

«Уникальность каталога в том, что это первое печатное издание, где собраны работы иконописцев, ныне живущих и работающих в Пскове. Поскольку выставка была организована на чистом энтузиазме, без привлечения сторонних ресурсов, то каталог планировалось создать лишь в цифровом формате. Но благодаря финансовой поддержке митрополита Тихона стала возможной его печать», – сообщается в Instagram-аккаунте.

Тираж каталога составляет 100 экземпляров, он будет распространён в Псковской епархии, псковских библиотеках и музеях, а также в иконописных мастерских других городов и стран.
 

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