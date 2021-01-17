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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил организаторов региональной «Елки желаний» за волшебство

Региональная  «Елка желаний» второй год подряд проходит при поддержке Фонда развития  Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», написал губернатор в своем instagram-аккаунте.

«В этом году 166 желаний деток, которые особенно нуждаются в заботе и внимании, будут исполнены, в том числе 11 из них – с федеральной «Елки желаний».  До Нового года мы вместе с вами исполнили заветные мечты 27 детей: игрушки и подарки были переданы в учреждения с помощью волонтеров. Все ребята, которые участвовали в акции, получили сладкие подарки и письма от Деда Мороза», - отметил глава региона.

Также Михаил Ведерников конкретизировал, что сверх этого в ближайшие дни «Фабрика Мороженого» подарит детям из социальных учреждений Пскова, Великих Лук, Печор, Красногородска и Опочки много порций вкусного, натурального мороженого.

«В соответствии с условиями акции до конца 2021 года будут исполнены нематериальные мечты: поездки в лагеря отдыха и крупнейшие развлекательные центры страны, встречи с известными людьми и посещение крупных спортивных мероприятий и концертов. Я лично взял семь желаний. Все они очень разные, и про каждое будет отдельная история. Благодарю всех, кто откликнулся, нашел время и возможность подарить детям праздник. Спасибо Вам, дорогие волшебники!» - подвел итог губернатор.

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