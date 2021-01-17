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Общество

18 января исполняется 78 лет со дня прорыва Ленинградской блокады

 

18 января исполняется 78 лет со дня прорыва Ленинградской блокады. В этот день силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прервана. Крупнейший политический, экономический и культурный центр СССР после тяжелейшей 16-месячной борьбы вновь обрёл сухопутную связь со страной.

«Первыми на другой берег Невы пробились штурмовые группы. Их бойцы самоотверженно проделывали проходы в заграждениях. За ними форсировали реку стрелковые и танковые части. После ожесточённого боя оборона противника была взломана севернее 2-го Городка (268-я стрелковая дивизия и 86-й отдельный танковый батальон) и в районе Марьино (136-я дивизия и соединения 61-й танковой бригады). К концу дня советские войска сломили сопротивление 170-й немецкой пехотной дивизии между 2-м Городком и Шлиссельбургом», – пишет topwar.ru.

 

Уже в феврале 1943 года в Ленинграде значительно увеличилась выработка электроэнергии, заметно поднялось производство вооружения. Восстановление коммуникаций открыло возможность непрерывного усиления войск Ленинградского фронта и Балтийского флота пополнением, вооружением и боеприпасами. Это улучшило стратегическое положение советских войск, действовавших на северо-западном направлении.

 

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