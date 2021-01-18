Медики предупредили о риске вспышки опасного грибкового заболевания из-за коронавируса

08:02, 18 января 2021, ПАИ

Пандемия коронавируса может стать причиной вспышки опасного грибкового заболевания в больничных стационарах, пишет газета «Известия».

По словам медиков, речь идет о грибке Candida auris. Он быстро распространяется внутри больниц и в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации.

Вспышки опасной инфекции в коронавирусных стационарах происходят по всему миру уже сейчас, предупреждают эксперты. Как отметил заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николай Климко, грибок крайне сложно диагностировать и лечить. Кроме того, патоген неуязвим для нескольких классов противогрибковых лекарств.

Эксперт также сообщил, что идентифицировать данный вид грибка при помощи обычных микробиологических методов невозможно. Для определения понадобятся масс-спектрометрия и другие методики. Эти процедуры возможно провести только в крупных центрах.