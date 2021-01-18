В России может вырасти заболеваемость COVID-19 в конце зимы

08:53, 18 января 2021, ПАИ

Сезонное повышение заболеваемости COVID-19 может наблюдаться в России в конце февраля – начале марта, пишет газета «Известия».

Эксперты отмечают, что на ухудшение эпидобстановки в этот период будет влиять погодный фактор. По их мнению, улучшения обстановки можно ожидать к концу весны – началу лета.

«Будет заметен эффект от массовой вакцинации, который совпадет с сезонным снижением заболеваемости», – отметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Он также подчеркнул, что для снижения показателей заболеваемости COVID-19 иммунитет должен возникнуть у половины населения страны.

Массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19 началась в России с 18 января. Она будет проводиться бесплатно и на добровольной основе.