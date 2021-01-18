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Общество

60% домов в России могут остаться с плохой горячей водой

В России около 60 % жилых домов могут остаться с горячей водой низкого качества. Речь идёт о зданиях с открытой системой теплоснабжения, при которой из кранов течет такая же вода, как и в батареях, пишет газета «Известия».

В 2011 году правительство приняло поправку в закон, по которой горячая вода для кранов и для батарей в жилых домах должна подаваться раздельно. Но существенных шагов для этого не предпринято до сих пор.

Действующая редакция ФЗ-190 «О теплоснабжении» подразумевает, что с 1 января 2022 года эксплуатация централизованных открытых систем теплоснабжения станет незаконной.

В Минэнерго пояснили, что, с учётом ретроспективного анализа темпов закрытия открытых систем горячего водоснабжения, до 1 января 2022 года невозможно провести все необходимые мероприятия.

В связи с этим в сентябре 2021 года Минстрой намерен внести в Госдуму законопроект об отмене в жилых домах обязательного перехода к закрытым системам теплоснабжения с открытых.

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