Двоих мужчин госпитализировали после пожара в Порхове

09:38, 18 января 2021, ПАИ

В Порхове двое мужчин попали в больницу в результате пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

16 января в 18:36 в Порхове на Революционном переулке в жилом доме в комнате огнем поврежден диван, дом закопчен. Двое мужчин 46 и 58 лет были доставлены в Порховскую межрайонную больницу с диагнозом отравление угарным газом. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасено два человека и жилой дом.