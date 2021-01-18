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Двоих мужчин госпитализировали после пожара в Порхове

В Порхове двое мужчин попали в больницу в результате пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

16 января в 18:36 в Порхове на Революционном переулке в жилом доме в комнате огнем поврежден диван, дом закопчен. Двое мужчин 46 и 58 лет были доставлены в Порховскую межрайонную больницу с диагнозом отравление угарным газом. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасено два человека и жилой дом.

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