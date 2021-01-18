Новосокольнический предприниматель незаконно уволил беременную сотрудницу

09:37, 18 января 2021, ПАИ

Прокуратура Новосокольнического района провела проверку соблюдения трудового законодательства по обращению жительницы Великих Лук. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, который работает в районе, незаконно уволил сотрудницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На момент увольнения в связи с сокращением работников заявительница была беременна, что подтверждалось справкой из медицинского учреждения. В силу ч. 1 ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

Индивидуальному предпринимателю внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, заявительница восстановлена на работе.