Приём граждан проведёт прокурор Псковской области в Великих Луках

09:43, 18 января 2021, ПАИ

20 января в 10:00 прокурор Псковской области государственный советник юстиции 3 класса Иван Грибов проведёт приём граждан в Великих Луках. Приём пройдёт в помещении прокуратуры города на улице Пушкина, 10/1. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре региона.

Для встречи с прокурором области необходимо в указанное время подойти в прокуратуру Великих Лук с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.