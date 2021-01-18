Школьник из отдалённой деревни в Гдовском районе не мог ходить в школу из-за отсутствия автобуса

11:02, 18 января 2021, ПАИ

Школьник из отдалённой деревни в Гдовском районе не мог ходить в школу из-за отсутствия автобуса, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

Расстояние от места жительства до Гдовской средней школы, в которой учится ребёнок, составляет более 7 км. Расстояние от дома обучающегося до автобусной остановки на автотрассе Сланцы - Гдов - 1 км.

В нарушение требований действующего федерального законодательства на момент проверки транспортная доступность несовершеннолетнего до образовательного учреждения не обеспечена.

Прокурор района обратилась в Гдовский районный суд с административным исковым заявлением об обязании администрации Гдовского района организовать перевозку несовершеннолетнего обучающегося. Требования прокурора удовлетворил суд, на ответчика возложены соответствующие обязанности. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.