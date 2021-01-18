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Общество

В ВОЗ уточнили период заразности больных коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о периоде заразности больных коронавирусом, пишет «Российская газета» со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

По её словам, чтобы быть заразным, человеку надо распространять живой вирус. Она отметила, что, по предварительным данным, большинство людей заразны только в течение 8-9 дней после появления первых симптомов.

При этом представитель ВОЗ отметила, что этот инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов.

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