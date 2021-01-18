Три тонны корзин из Гонконга проверили на границе в Псковской области

10:33, 18 января 2021, ПАИ

Три тонны корзин из Гонконга проверили на границе в Псковской области. Их досмотрели сотрудники Управления Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Бурачки» инспекторы провели карантинный фитосанитарный контроль 3 тонн плетеных изделий. Корзины, страной происхождения которых является Гонконг, следовали в адрес фирмы, зарегистрированной в Москве. При проведении карантинного фитосанитарного контроля государственным инспектором управления карантинные объекты обнаружены не были.

После прохождения необходимых процедур 3 тонны гонконгских изделий проследовали в места завершения таможенного контроля.