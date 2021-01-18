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Общество

7,6 км дороги Невель — Язно — граница с Белоруссией приведут в порядок в этом году

Подписан контракт на ремонт автомобильной дороги Невель — Язно — граница с Белоруссией в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковской области.

Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядной организацией — ООО «Автомобильные дороги Пскова». Стороны заключили контракт на ремонт участка протяженностью 7,6 км в Невельском районе от выезда из Невеля в сторону Язно. В зону ремонта попадают населенные пункты Острилово, Игнашово, Мишово.

Ведомостью объемов работ предусмотрено устройство водоотводных канав, планировка откосов и дна кюветов, расчистка полосы отвода от кустарника, снос деревьев и корчевка пней, срезка старого асфальтобетонного покрытия, восстановление укрепленной части обочин и виражей. Ремонт асфальтобетонного покрытия подразумевает устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип А16НТ и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А16ВТ, местами предусмотрена укладка геосетки. На обочинах устранят просадки и проведут укрепление песчано-гравийно-щебеночной смесью С-11. Бровку засеют травой. Кроме того, контракт включает ремонт пересечений, примыканий и съездов, водопропускных труб, автобусных остановок.

Стоимость работ составит около 119 млн рублей. Средства на ремонт выделены из регионального бюджета. Срок исполнения контракта — 30 июля.

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