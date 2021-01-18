Гололедица ожидается на дорогах Псковской области 19 января

11:25, 18 января 2021, ПАИ

19 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью будет от -15 до -10 градусов, днём – от -10 до -5.

Будет дуть южный ветер со скоростью 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.