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Общество

Сергей Елизаров провел экоурок для сотрудников завода «Титан-Полимер»

Для сотрудников завода «Титан-Полимер» член Экспертного совета Российского экологического движения (РЭД) Сергей Елизаров провел экоурок в рамках реализации федерального проекта «Экосуббота».

Сергей Елизаров рассказал про культуру осознанного потребления вещей, об экологических привычках и поделился опытом участия в экочеллендже «Ноль отходов по-псковски».

  • Сергей Елизаров провел экоурок для сотрудников завода «Титан-Полимер»
    Фото: Александр Елисеев
  • Сергей Елизаров провел экоурок для сотрудников завода «Титан-Полимер»
    Фото: Александр Елисеев
  • Сергей Елизаров провел экоурок для сотрудников завода «Титан-Полимер»
    Фото: Александр Елисеев
  • Сергей Елизаров провел экоурок для сотрудников завода «Титан-Полимер»
    Фото: Александр Елисеев
  • Сергей Елизаров провел экоурок для сотрудников завода «Титан-Полимер»
    Фото: Александр Елисеев
  • Сергей Елизаров провел экоурок для сотрудников завода «Титан-Полимер»
    Фото: Александр Елисеев
  • Сергей Елизаров провел экоурок для сотрудников завода «Титан-Полимер»
    Фото: Александр Елисеев
  • Сергей Елизаров провел экоурок для сотрудников завода «Титан-Полимер»
    Фото: Александр Елисеев

Сотрудники завода получили экологичные подарки: джутовые сумки и многоразовые кофейные стаканы. В октябре 2020 года группа компаний «Титан» запустила корпоративный проект «Экосуббота с Титаном».

Участие в проекте принимают сотрудники и партнеры компании. Некоторые из сотрудников уже начали активно внедрять экопривычки в свою жизнь. 

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