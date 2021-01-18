Сергей Елизаров провел экоурок для сотрудников завода «Титан-Полимер»
Для сотрудников завода «Титан-Полимер» член Экспертного совета Российского экологического движения (РЭД) Сергей Елизаров провел экоурок в рамках реализации федерального проекта «Экосуббота».
Сергей Елизаров рассказал про культуру осознанного потребления вещей, об экологических привычках и поделился опытом участия в экочеллендже «Ноль отходов по-псковски».
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Фото: Александр Елисеев
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Фото: Александр Елисеев
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Фото: Александр Елисеев
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Фото: Александр Елисеев
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Фото: Александр Елисеев
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Фото: Александр Елисеев
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Фото: Александр Елисеев
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Фото: Александр Елисеев
Сотрудники завода получили экологичные подарки: джутовые сумки и многоразовые кофейные стаканы. В октябре 2020 года группа компаний «Титан» запустила корпоративный проект «Экосуббота с Титаном».
Участие в проекте принимают сотрудники и партнеры компании. Некоторые из сотрудников уже начали активно внедрять экопривычки в свою жизнь.