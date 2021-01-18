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Общество

694 человека предупреждено в Псковской области об опасности выхода на лёд

С 11 декабря 2020 года по 17 января 2021 года об опасности выхода на лёд было предупреждено 694 человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Несмотря на грянувшие в регионе морозы, толщина льда на поверхности водоёмов неравномерна, в некоторых местах еще сохраняются промоины. В связи с этим сотрудники ГИМС проводят профилактические рейды с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах.

Например, 15 января сотрудники МЧС совместно с представителем общероссийского народного фронта «Молодёжка» провели очередной профилактический рейд.

  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Профилактический рейд с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах
    Фото: Андрей Кокшаров

Сотрудники ГИМС задействуют для таких рейдов специальную технику – судно на воздушной подушке аварийно-спасательной службы Псковской области. Технические характеристики данного судна позволяют ему с лёгкостью перемещаться по глубокому снегу, битому льду, преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели. Ещё одна полезная функция судна возможность перехода с воды на сушу и обратно без дополнительной подготовки.

Инспекторы патрулировали акваторию реки Великой. Кроме желающих испытать свою рыбацкую удачу, на льду находились любители покататься на лыжах и коньках, а также и те, кто просто переходил реку. Таким образом, оказалось достаточно граждан, которые пренебрегли установленным запретом о выходе и выезде автотранспорта на лёд.

Инспекторы ещё раз предупредили людей о действующем запрете и об опасности выхода на неокрепший лёд. Всем вручили специальные памятки с правилами безопасного поведения на льду. Также любителей подледного лова и просто гуляющих по льду предупредили об ответственности. За выход или выезд на лёд в запрещенный период грозит административный штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей.

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