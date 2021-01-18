Медики красных зон Псковской области ежедневно получают горячее питание
Активисты волонтёрского центра «Единой России» обеспечивают горячим питанием медицинских работников красных зон практически во всех муниципальных образованиях Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».
Ежедневно питание поставляется в псковский и великолукский ковид-центры, в инфекционные отделения городских и районных больниц и на посты скорой помощи.
В меню обеда входят второе блюдо, салат и хлеб.
В Пскове более 300 медиков ежедневно получают горячее питание. В Великих Луках каждый день полноценные домашние обеды получают порядка 100 медицинских работников.
В Пыталовском районе ежедневно горячими обедами обеспечиваются две бригады скорой медицинской помощи. Комплексные обеды для них готовит кафе «Версаль».
Как отмечают в местном отделении партии, в новом году продолжается планомерная работа по поддержке медиков в период пандемии. Очень важно создать максимально комфортные условия для всех тех, кто практически круглосуточно борется за жизни и здоровье людей.
Активисты Новоржевского волонтёрского партийного центра также обеспечивают сотрудников поста скорой помощи горячим питанием.
Работники говорят искренние слова благодарности волонтёрам за помощь в такой нелегкий период и за организацию важной акции.