Медики красных зон Псковской области ежедневно получают горячее питание

11:52, 18 января 2021, ПАИ

Активисты волонтёрского центра «Единой России» обеспечивают горячим питанием медицинских работников красных зон практически во всех муниципальных образованиях Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Ежедневно питание поставляется в псковский и великолукский ковид-центры, в инфекционные отделения городских и районных больниц и на посты скорой помощи.

В меню обеда входят второе блюдо, салат и хлеб.

В Пскове более 300 медиков ежедневно получают горячее питание. В Великих Луках каждый день полноценные домашние обеды получают порядка 100 медицинских работников.

В Пыталовском районе ежедневно горячими обедами обеспечиваются две бригады скорой медицинской помощи. Комплексные обеды для них готовит кафе «Версаль».

Как отмечают в местном отделении партии, в новом году продолжается планомерная работа по поддержке медиков в период пандемии. Очень важно создать максимально комфортные условия для всех тех, кто практически круглосуточно борется за жизни и здоровье людей.

Активисты Новоржевского волонтёрского партийного центра также обеспечивают сотрудников поста скорой помощи горячим питанием.

Работники говорят искренние слова благодарности волонтёрам за помощь в такой нелегкий период и за организацию важной акции.