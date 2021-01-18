Овен расширит бизнес, Телец станет боссом, а Скорпион переедет в новый дом - гороскоп на 2021 год

14:03, 18 января 2021, ПАИ

Новогодние каникулы позади, большинство из нас уже вошли в привычный рабочий ритм. Итоги подведены, планы намечены. Для тех, кто верит во влияние звезд на нашу судьбу, колумнист, астролог Наталья Баранова составила гороскоп на 2021 год по всем знакам зодиака. Так сказать, сверим планы со звездами. И, быть может, внесем коррективы.

ОВЕН

Удача ждет тех, кто будет действовать быстро и решительно. Предоставятся новые возможности для заработка и расширения бизнеса, главное - не смешивать деловые и личные отношения. В феврале, июне и декабре придется выбирать между старыми проверенными способами действия и новыми методами. Возможны конфликты в коллективе и смена социального окружения. Год потребует переоценки ценностей и избавления от всего, что стало балластом. Для долгосрочных инвестиций год не подходящий. В личной жизни есть опасность разрыва отношений.

ТЕЛЕЦ

Грядут изменения в профессиональной сфере. Неплохие шансы оказаться на самой вершине. Если давно подумывали о смене деятельности или открытии собственного дела — начало года самое подходящее время. Но есть опасность перегрузок. Весной ждите интересных предложений. В вашем окружении могут появиться новые люди — единомышленники, о которых вы давно мечтали. Все самые важные дела постарайтесь завершить осенью. Конец года хорошо подходит для смены имиджа, образования и наведения порядка в финансовой сфере.

БЛИЗНЕЦЫ

Подходящий год для создания семьи или начала новых любовных отношений. Самый благоприятный период, когда открываются новые возможности в профессиональной сфере, - с февраля по апрель. Если занимаетесь научной деятельностью, год хорош для защиты диссертации, поиска новых тем для исследований, расширения сфер влияния. Те, кто занимается общественной деятельностью, найдут единомышленников. Не начинайте новых дел в августе и сентябре, может что-то пойти не так, как планировали. В путешествиях возможны форс-мажоры, особенно в конце года.

РАК

Обстоятельства будут складываться так, что потребуют от вас решительных действий. Лучше инициировать их самому, а не ждать, пока вас к ним вынудят. Отличный момент, чтобы расстаться с вредными привычками. Хорошие возможности для профессионального роста открываются летом и осенью. В 2021 году не стоит брать больших кредитов и в целом быть осмотрительнее в вопросах финансов. Будьте внимательны к своим пожилым родственникам, им может потребоваться ваша помощь и забота.

ЛЕВ

2021 может стать годом испытаний на прочность. Тем, кто не сдался, конец года принесет заслуженные дивиденды. Не провоцируйте вторую половину, велика вероятность фатального разрыва. В 2021 году можно также встретить свою роковую любовь. Будьте осторожны с репутацией, общественное мнение может быть не на вашей стороне. Если вы стоите во главе своей фирмы, следующий год - хорошее время, чтобы собрать именно свою команду. Не бойтесь обновлять штат. Отнеситесь внимательно к своему здоровью.

ДЕВА

Вы можете переехать, приобрести новую недвижимость, пересмотреть свои взаимоотношения с родственниками. В 2021-м Девам светят прибавки к зарплате и карьерный рост. Выводите свои проекты на новый уровень. Можно идти учиться новой профессии или на курсы повышения квалификации. Амур тоже на вашей стороне. У одиноких Дев есть шансы встретить вторую половину. В начале весны и в конце лета последите за здоровьем — возможны неожиданности.

ВЕСЫ

Вы можете родить ребенка или новый перспективный проект. Если роды выпадают на середину февраля, июня или конец декабря 2021, будьте внимательны и предусмотрительны — что-то может пойти не так. Конец весны и первая половина лета хороши для смены работы, открытия своего бизнеса в сфере услуг. Весы-студенты внезапно могут бросить учебу или перевестись в другой вуз. У более взрослых людей не исключены перевороты в мировоззрении. Азартные люди могут проверить свою удачу в лотерее.

СКОРПИОН

Если у вас есть долги, и не только финансовые, но и моральные, лучше отдать их в 2021 году. Отношения с родственниками могут развиваться непредсказуемо. Есть шанс переехать в новый дом или начать делать грандиозный ремонт в старом жилье. Финансовые отношения нестабильны, держите их под контролем. Летом возможно новое романтическое увлечение или желание завести ребенка. В середине и второй половине ноября долгие сложные отношения могут закончиться окончательным разрывом — речь не только о супружестве, но и о бизнес-партнерстве.

СТРЕЛЕЦ

2021-й - год подготовки перед следующим, который может стать переломным в вашей жизни. Наведите порядок во всех сферах, четко решите, куда хотите двигаться дальше. Могут сложиться ситуации, которые потребует пересмотреть отношения в ближайшем кругу, понять, «кто друг, кто враг, а кто так». Хорошее время, чтобы получить образование в новой сфере или сдать на права. Вспомните любимое занятие из детства и начните его осваивать на новом уровне. В конце мая и начале декабря возможны крутые сдвиги в жизни. В конце осени можно менять работу.

КОЗЕРОГ

Вас ждут увеличение доходов, новые приятные покупки... или лишние килограммы. В конце мая и начале декабря возможны неожиданные проблемы со здоровьем, также жизнь может поставить в ситуации, когда придется возвращать долги. В июне вы можете получить повышение или полностью сменить сферу деятельности. Для изменний в личной жизни год не подходящий. Роман, вначале казавшийся очень перспективным, может окончиться пшиком. Не гоняйтесь за химерами, разберитесь с тем, чего вы на самом деле хотите.

ВОДОЛЕЙ

Год, подходящий для радикальной смены имиджа. Вы становитесь заметнее, авторитетнее. И в 2021 году вы удачливы как никогда. Но обстоятельства могут потребовать взять на себя новую ответственность и обязательства. Это экзамен на зрелость. В мае и июле возможны денежные поступления. Следите за тем, чтобы ваши планы и намерения не вступали в совсем уж радикальные противоречия с желаниями ваших близких. Июнь - хорошее время, чтобы вывести отношения с близким человеком на новый уровень, но вероятность разрыва тоже не исключена.

РЫБЫ

Хороший год для того, чтобы отправиться в ретрит или паломничество, заняться духовными практиками или творчеством. Поиски смысла жизни будут актуальны как никогда. В мае, июне и июле у вас будет много сил, чтобы заявить о себе, реализовать новый творческий проект или влить силы в старый. Эти три месяца лучшие в 2021 году, все самое важное лучше спланировать на это время. В конце мая и начале декабря возможны неожиданные предложения по работе. В июне пристального внимания могут потребовать ваши семейные дела.