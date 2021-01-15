Выборы главы Порховского района пройдут 11 апреля
Выборы главы Порховского района назначены на 11 апреля 2021 года. Такое решение было принято 18 января на 27-й внеочередной сессии Собрания депутатов Порховского района шестого созыва.
Как сообщили Псковскому агентству информации в ТИК Порховского района, решение о назначении выборов главы Порховского района на 11 апреля депутаты приняли единогласно.
Досрочные выборы главы Порховского района пройдут в связи со смертью Виктора Степанова, занимавшего эту должность.