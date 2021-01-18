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Общество

Водительское удостоверение отобрали у жителя Дедовичского района с психическим заболеванием

Водительское удостоверение отобрали у жителя Дедовичского района с психическим заболеванием, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

24 декабря 2020 года Дедовичский районный суд вынес решение по иску прокурора о прекращении действия права гражданина на управление транспортными средствами. В обосновании иска указывалось, что согласно справке медицинского учреждения обладатель удостоверения состоит на учете у врача-психиатра с психическим заболеванием. Это обстоятельство свидетельствовало о наличии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами и ставило под угрозу жизнь и здоровье граждан, нарушая права неопределенного круга лиц на безопасные условия движения по дорогам.

 

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