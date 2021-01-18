Пожаловаться на коллекторов псковичи могут 21 января

14:30, 18 января 2021, ПАИ

По вопросам деятельности коллекторских агентств псковичи смогут позвонить на горячую линию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

21 января с 11:00 до 13:00 часов в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области пройдёт горячая линия по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности.

По телефону можно сообщить о противоправных действиях коллекторов или получить разъяснения положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

На вопросы граждан ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Псковской области, Андрей Глотиков.