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Общество

Пожаловаться на коллекторов псковичи могут 21 января

По вопросам деятельности коллекторских агентств псковичи смогут позвонить на горячую линию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

21 января с 11:00 до 13:00 часов в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области пройдёт горячая линия по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности.

По телефону можно сообщить о противоправных действиях коллекторов или получить разъяснения положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

На вопросы граждан ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Псковской области, Андрей Глотиков.

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