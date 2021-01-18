Полистовский заповедник прошел процедуру аккредитации гостевых домов

14:39, 18 января 2021, ПАИ

Процедуру аккредитации гостевых домов прошел Полистовский заповедник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

С начала 2019 года в России стала обязательной процедура прохождения классификации всех отелей, хостелов, баз отдыха, санаториев и иных средств размещения. Гостевые дома Полистовского заповедника, которые находятся в деревне Цевло Бежаницкого района, и деревне Гоголево Локнянского района, не стали исключением.

Принятая классификация содержит категорию разрядности, которая является качественным параметром стандарта.

Всего предусмотрено шесть категорий: «пять звёзд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда» и «без звёзд». Ещё в начале осени 2020 года Полистовский заповедник начал подготовку документов, нужных для оценки гостевых домов.

Направленный специалист из Торгово-промышленной палаты Псковской области оценил объекты, прилегающие к территории заповедника, качество и состояние интерьера, оборудования. Вся процедура была пройдена, и Полистовскому заповеднику было выдано Свидетельство категории «без звёзд», что соответствует нормам для гостевых домов ООПТ.