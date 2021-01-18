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Общество

Декларировать цифровые финансовые активы обяжут губернатора, депутатов и глав муниципалитетов Псковской области

Губернатора, депутатов и глав муниципалитетов Псковской области обяжут декларировать цифровые финансовые активы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Региональное антикоррупционное законодательство предложено дополнить нормой об обязанности лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, предоставлять сведения о цифровых финансовых активах и криптовалюте.

Соответствующий законопроект в исполнение действующих норм федерального законодательства подготовила прокуратура области, документ внесён в региональный парламент.

С 1 января 2021 года вступил в силу федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который дополнил перечень имущества определённых должностных лиц, попадающего под декларирование, цифровыми активами и цифровой валютой. Предоставлять такие сведения должны лица, замещающие государственные и муниципальные должности. Согласно соответствующему реестру к ним отнесены губернатор, депутаты областного Собрания и представительных органов местного самоуправления, главы районов, председатели Счётной палаты и избирательной комиссии и ряд других должностей. Обязанность декларировать крупные расходы на приобретение цифровых финансовых активов распространяется и на членов семей лиц, замещающих государственные и муниципальные должности.

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» направлен для рассмотрения в комитет по законодательству и местному самоуправлению. Решение о включении законопроекта в сессионную повестку примет Совет Собрания.

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