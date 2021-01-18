Запрет выхода людей на лёд отменили в Пскове

15:11, 18 января 2021, ПАИ

В Пскове отменили запрет выхода людей на лёд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В связи с окончанием ледостава и образованием устойчивого ледового покрытия отменили запрет выхода на лед реки Великой в пределах городской территории. Соответствующее распоряжение городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности было подписано 18 января председателем данной комиссии, главой администрации Пскова Александром Братчиковым.

Комитету по делам ГО и предупреждению ЧС администрации города предписано обеспечить взаимодействие с ГУ МЧС России по Псковской области и Псковским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с целью получения оперативной информации о ледовой обстановке и своевременного реагирования на ее изменение.

Организациям, расположенным на территории города, рекомендовано при использовании водных объектов общего пользования для рекреационных целей в границах Пскова обеспечить выполнение правил охраны жизни людей на водных объектах Псковской области.

Ранее запрет выхода на лёд был снят в Великих Луках.