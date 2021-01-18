Более чем на 31% сократилось количество отравлений алкоголем в Псковской области

15:46, 18 января 2021, ПАИ

В 2020 году в Псковской области зарегистрировано 44 случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией. Это на 31,3 % меньше, чем в 2019 году (2019 год – 64 отравления). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Основная доля отравившихся отмечается среди взрослого населения от 18 до 70 лет и старше – 97,7 % или 43 случая, среди детского населения от 0 до 14 лет – 2,3 % или 1 случай, среди подростков отравления спиртсодержащей продукцией не зарегистрированы.

Острые отравления спиртосодержащей продукцией среди мужчин встречаются в 5,3 раза чаще, чем среди женщин, процентное соотношение 84,1 % и 15,9 %.

В структуре отравлений от токсического действия алкоголя в 2020 году преобладают отравления неуточнённым спиртом – 52,3 % или 23 случаев (из которых 22 случая – отравления суррогатами алкоголя), отравления этанолом – 43,2 % или 19 случаев, отравление метанолом – 2,3 % или 1 случай, отравление сивушным маслом – 2,3% или 1 случай.

В 2020 году зарегистрировано 23 летальных исхода при отравлениях спиртосодержащей продукцией. Это на 17,9 % меньше, чем в 2019 году (2019 год – 28 летальных исходов). Все летальные исходы, как и в 2019 году, зарегистрированы среди взрослого населения, в том числе 19 летальных исходов среди мужчин, 4 – среди женщин.