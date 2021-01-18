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Общество

Число обращений к врачам в Псковской области во второй половине 2020 года выросло на 18%

Число обращений к врачам в Псковской области во второй половине 2020 года выросло на 18% по сравнению с январём - мартом, сообщает медицинская онлайн-платформа СберЗдоровье и аналитический портал СберИндекс.

Псковская область вошла в топ-30 регионов, продемонстрировавших максимальный рост спроса на медицинские услуги среди всех российских регионов.

В региональном разрезе наибольшее увеличение спроса на медицинские услуги показали Республика Тыва (на 90%), Республика Дагестан (82%), Карачаево-Черкесская Республика (80%), Магаданская (76%), Мурманская (73%) области, Ненецкий (68%) и Ямало-Ненецкий (62%) автономные округа. Если анализировать динамику год к году в целом по России, то, по данным портала СберИндекс, наиболее заметные изменения трат россиян на медицинские услуги были зафиксированы в августе (+11,4%), сентябре (+13,3%) и октябре (+7,6%).

На двузначную динамику, считают аналитики СберЗдоровья, в значительной степени повлияли обращения к врачам и запись на анализы, прямо или косвенно связанные с пандемией. В целом в России спрос на услуги компьютерной томографии (КТ) вырос год к году в семь раз. На флюорографию люди записывались в два раза чаще. Также выросло количество посещений пульмонологов (около 60%), терапевтов (порядка 40%, рост обращений с симптомами ОРВИ, характерными и для COVID-19), кардиологов (рост на 30%), психиатров (25%), неврологов (20%).

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