Пьяный житель Санкт-Петербурга катался по Опочке на Porsche

15:57, 18 января 2021, ПАИ

Пьяный 31-летний житель Санкт-Петербурга катался по Опочке на Porsche, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках ночью 16 января по улице Дальней на «девятке» ехал нетрезвый 20-летний житель Великолукского района. В Пыталово у дома на улице Белорусской полицейские остановили для проверки Audi-80. Выяснилось, что иномаркой управлял 34-летний местный житель, находившийся в нетрезвом состоянии.

15 января около 23:00 в Великолукском районе на дороге Москва – Балтия стражи порядка остановили автомашину Audi-100. Как оказалось, за рулем находился 35-летний великолучанин «под градусом».

По этим фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.