Роспотребнадзор проверил воду, которая будет использоваться в Псковской области в Крещение

16:04, 18 января 2021, ПАИ

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области провели отборы проб воды из водоёмов и источников питьевой воды, которая будет использоваться для проведения праздника Крещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Установлено, что по микробиологическим показателям не соответствуют нормам только пробы из открытых водоёмов в деревне Линово Пыталовского района (река Кухва) и в Пыталово (река Утроя).

Информация о результатах исследования воды направлена в администрацию Пыталовского района, священнослужителям запрещено использовать для купания и проведения обрядов в Пыталово реку Утроя, в деревне Линово – реку Кухва.

Все остальные пробы, которые были взяты, в том числе в Пскове и Великих Луках, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.

Всё самое интересное о купании в Крещение Господне можно узнать, прочитав интервью с насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонахом Анастасием.