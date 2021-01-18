После реконструкции число торговых мест на «дачном рынке» «Нивы» останется прежним

16:16, 18 января 2021, ПАИ

После реконструкции число торговых мест на «дачном рынке» «Нивы» в Пскове останется прежним, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Некоторые псковичи были обеспокоены демонтажем павильона на «Ниве». До недавнего времени там были расположены торговые места для реализации продукции, выращенной на приусадебных и дачных участках, которые предоставлялись бесплатно.

Собственник принял решение о реконструкции «дачного рынка». По сведениям, предоставленным собственником, к началу дачного сезона реконструкция завершится, количество торговых мест останется прежним.