За долг в 800 тысяч рублей по алиментам житель Куньинского района получил условный срок
Жителя Куньинского района осудили за долг по алиментам в размере 860 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
14 января Великолукский районный суд приговорил к условному лишению свободы на срок шесть месяцев жителя деревни Жижицы. Он не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.
Подсудимый признал вину, в содеянном раскаялся. Дело рассмотрено судом в особом порядке.