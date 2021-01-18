Ремонт подъездов завершат на Труда, 16 в Пскове в этом году

17:17, 18 января 2021, ПАИ

Косметический ремонт подъездов завершат на Труда, 16 в Пскове в этом году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В адрес главы города Елены Полонской обратились жильцы дома №16 на улице Труда, указав на отсутствие ремонта в подъездах указанного дома. В управляющей компании сообщили, что жильцы имеют большую задолженность за содержание дома и коммунальные услуги. Несмотря на это «Микрорайон №11» выполняет свои обязательства по договору и проводит работы по поддерживающему ремонту дома.

Силами УК уже произведен косметический ремонт четырех подъездов. В скором времени будут отремонтированы оставшиеся два.