При недомогании после прививки от коронавируса следует идти к врачу, советуют псковичам

18:12, 18 января 2021, ПАИ

При недомогании после прививки от коронавируса следует идти к врачу, советует псковичам заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина. Об этом она заявила в эфире ПАИ-live.

«К врачу однозначно стоит идти, потому что это в интересах пациента. Вакцина новая и мы должны собрать максимум информации о степени её безопасности, каждое побочное явление или аллергия должны быть замечены. Минимальные покраснения не являются основанием для выдачи больничного, если развилась острая аллергия, то, конечно, такой человек подлежит медицинскому наблюдению в течение какого-то времени. Недомогание и повышение температуры встречаются часто, это не опасно, но доктору сообщить нужно», - отметила Рагозина.

По её словам, вакцина востребована у псковичей. «Люди обращаются, каждый сам для себя сделал выводы. Риски от прививки меньше, чем риск от основного заболевания. К тому же ни один препарат не вводится в гражданский оборот пока не проведены клинические исследования», - подчеркнула Надежда Рагозина.