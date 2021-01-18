На отсутствие освещения в детском саду «Рябинушка» пожаловалась губернатору жительница деревни Писковичи

17:33, 18 января 2021, ПАИ

По ее словам, ей не удалось выяснить, кто отвечает за освещение на территории детского сада, поскольку и сельсовет Писковичской волости, и МБОУ «Писковская средняя школа» на ее запрос ответили, что не знают этого.

«При моём обращении к заведующей детским садом «Рябинушка» Бучинской С.В. на вопрос, кто отвечает за освещение на территории детского сада и почему на территории детского сада практически отсутствует уличное освещение, мне был дан ответ, что на территории висят несколько прожекторов и этого достаточно, территория хорошо освещена», - отмечает псковичка.

Местная жительница также отмечает, что освещение не соответствует СанПиНам. «Со стороны проезжей части освещение отсутствует абсолютно. На территории сада есть опорные столбы уличного освещения, но они обесточены. На некоторых опорных столбах уличного освещения, со стороны площадок для прогулки детей, повешены прожекторы, и то за счёт родителей. Отсутствие надлежащего наружного электрического освещения территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения нарушает права обучающихся несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, безопасные условия во время образовательного процесса, снижает эффективность мер по предупреждению совершения преступлений на территории образовательного учреждения. Ведь коснись, кто-то захочет украсть ребёнка, он сможет беспрепятственно это сделать, так как на территории детского сада практически отсутствует освещение. Даже свидетелей не будет», - резюмирует автор письма.

Жительница пишет также, что обращалась в администрацию Псковского района с просьбой сделать проверку, но ответ администрации ее не устроил.

«Администрация просто позвонила заведующей, и та на словах объяснила, что у нас всё хорошо», - предполагает заявительница.

Обращение принято к рассмотрению комитетом по образованию Псковской области.







