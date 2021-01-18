Пункт вакцинации от COVID‑19 – ПАИ-live с Надеждой Рагозиной

18:00, 18 января 2021, ПАИ

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина стала гостьей проекта ПАИ-live.

Как проходит в Псковской области вакцинация от коронавируса? Сколько уже людей вакцинированы? Все ли люди могут привиться от коронавируса? Какие у вакцины особенности и существуют ли противопоказания? Какой алгоритм действий необходимо выполнить, чтобы сделать прививку от COVID-19? Что делать, если после прививки человек почувствует недомогание? Почему необходимо приходить на вакцинацию в строго назначенное время? Как отреагировали медицинские специалисты на замечание губернатора об очередях в некоторых региональных поликлиниках и трудностях с вызовом врача на дом? Об этом в эфире ПАИ-live рассказывает Надежда Рагозина.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.