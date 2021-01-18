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Общество

Первое место в областном конкурсе модельеров заняли учащиеся Опочецкой коррекционной школы-интерната

Творческий коллектив школьного театра моды «Фантазия». Фото из паблика Опочецкой коррекционной школы-интерната

 

Школьный театр моды «Фантазия» в Опочецкой специальной (коррекционной) школе-интернате действует уже более 14 лет и является постоянным участником областного конкурса юных дизайнеров и модельеров «Модные фантазии», сообщает официальный паблик школы в соцсети «ВКонтакте».

2020 год не стал исключением. Авторский коллектив школьного театра моды представил свою коллекцию «Русская палитра. Народные мотивы в сценических образах» в номинации «Народная стилизация». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе основные мероприятия конкурса прошли в формате онлайн. Театр моды отослал видеоролик с представленной коллекцией. И вот сегодня узнали, что творческий коллектив занял первое место в своей номинации в старшей возрастной группе. Это заслуженная победа руководителя школьного театра моды Ивановой Веры Павловны и всего творческого коллектива педагогов и воспитанников.

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