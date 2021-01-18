Международная федерация хоккея лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

19:06, 18 января 2021, ПАИ

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Минск не примет чемпионат мира в 2021 году, сообщает Международная федерация хоккея (IIHF).

Президент IIHF Рене Фазель 11 января в Минске провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой стороны обсудили подготовку к предстоящему чемпионату мира. Позднее глава IIHF заявил РИА Новости, что итоговое решение о чемпионате мира 2021 года в Белоруссии будет принято в течение нескольких дней. Фазель также отметил, что кто-то надавил на спонсоров турнира с тем, чтобы они отказались спонсировать турнир, если он не будет перенесён из Белоруссии.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Ранее белорусская оппозиция добивалась международных санкций в отношении белорусских властей, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею в Минске, направляла соответствующие обращения в IIHF.

