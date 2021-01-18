0
20:43
Открыта запись на вакцинацию от COVID-19 через портал «Госуслуги»
19:49
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
19:32
Ветерану Великой Отечественной войны вручили удостоверение «Почётный гражданин Великолукского района»
19:01
Эксперт рекомендует псковичам оформлять электронный больничный
18:46
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18:15
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
18:13
Псковичам объяснили, почему надо приходить на вакцинацию в строго назначенное время
Еще новости
Общество

Международная федерация хоккея лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

Стадион Минск-Арена. Фото официальный сайт ХК "Динамо" (Минск)


Минск не примет чемпионат мира в 2021 году, сообщает Международная федерация хоккея (IIHF).
Президент IIHF Рене Фазель 11 января в Минске провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой стороны обсудили подготовку к предстоящему чемпионату мира. Позднее глава IIHF заявил РИА Новости, что итоговое решение о чемпионате мира 2021 года в Белоруссии будет принято в течение нескольких дней. Фазель также отметил, что кто-то надавил на спонсоров турнира с тем, чтобы они отказались спонсировать турнир, если он не будет перенесён из Белоруссии.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Ранее белорусская оппозиция добивалась международных санкций в отношении белорусских властей, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею в Минске, направляла соответствующие обращения в IIHF.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Открыта запись на вакцинацию от COVID-19 через портал «Госуслуги»
18 января 2021
Открыта запись на вакцинацию от COVID-19 через портал «Госуслуги»
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18 января 2021
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
Ветерану Великой Отечественной войны вручили удостоверение «Почётный гражданин Великолукского района»
18 января 2021
Ветерану Великой Отечественной войны вручили удостоверение «Почётный гражданин Великолукского района»
Эксперт рекомендует псковичам оформлять электронный больничный
18 января 2021
Эксперт рекомендует псковичам оформлять электронный больничный
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18 января 2021
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
18 января 2021
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
Псковичам объяснили, почему надо приходить на вакцинацию в строго назначенное время
18 января 2021
Псковичам объяснили, почему надо приходить на вакцинацию в строго назначенное время
Противопоказания при прививке от COVID-19 перечислила псковский специалист
18 января 2021
Противопоказания при прививке от COVID-19 перечислила псковский специалист

Идет загрузка...