Ветерану Великой Отечественной войны вручили удостоверение «Почётный гражданин Великолукского района»

19:32, 18 января 2021, ПАИ

18 января в администрации Великолукского района прошла церемония вручения удостоверения почётного гражданина Великолукского района ветерану Великой Отечественной войны, участнице боёв за освобождение Великолукского района и города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков Марии Дмитриевне Сизовой. Об этом сообщили корреспонденты газеты Великолукского района «Наш путь».

В церемонии приняли участие заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации Псковской области Александр Никандров, глава Великолукского района района Алексей Кузьмин, председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов, начальник отдела военного комиссариата Псковской области по г. Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Руслан Сукманов, председатель районного Совета ветеранов Станислав Лукашов, ветераны общественной организации «Ветеран Вооружённых сил г. Великие Луки и Великолукского района». Мария Дмитриевна Сизова – уроженка деревни Терехи Новостроевского сельского совета Куньинского района Псковской губернии.

22 июня 1941 года беда пришла на нашу землю, а в это время юная студентка Мария Богданова сдавала выпускные экзамены в Великолукской фельдшерско-акушерской школе. Ровно через год после окончания фельдшерско-акушерской школы 5 июля 1942 года Мария Дмитриевна приняла военную присягу и была зачислена медицинской сестрой в 7-й пехотный полк 24-й железной дивизии второго формирования. Эта войсковая часть вела бои на Калининградском фронте по овладению г. Великие Луки на Ступинской высоте.Осенью 1942 года дивизия была переброшена под Сталинград на Донской фронт. Сталинградская битва – самое жестокое в мировой истории сражение, унёсшее более полумиллиона советских граждан.

13 января медсестра 7-го пехотного полка Мария Дмитриевна была тяжело ранена. После окончания Сталинградской битвы была награждена медалью «За оборону Сталинграда». После выздоровления и окончания офицерских курсов в звании младшего лейтенанта продолжила службу в 59-м отдельном дорожно-эвакуационном батальоне 70-й армии 2-го Белорусского фронта в должности старшего фельдшера. Мария Дмитриевна – участница боёв на Курской дуге, в Полесской наступательной операции, Восточно-померанской стратегической операции, за столицу Польши Варшаву. Награждена медалью «За освобождение Варшавы», за участие в боях на территории Германии награждена медалью «За боевые заслуги». Война завершилась, началась мирная жизнь.

В звании лейтенанта медицинской службы в 1948 году вместе с мужем Мария Дмитриевна возвращается в Советский Союз, в Алтайский край. В 1952 году семья переезжает в г. Великие Луки. Бывшая фронтовичка начала работать старшей медсестрой в областной инфекционной больнице и проработала в этой должности 40 лет. В мирное время она была отмечена многими наградами разного уровня. Всего у Марии Дмитриевны 30 наград. А вот высшую советскую награду – медаль «За отвагу» – наша легендарная землячка получила спустя 42 года, а представлена была к ней в 1943 году – за участие в боях за Сталинград. Стоит отметить, что медаль «За отвагу» подобна ордену Ленина.